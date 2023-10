Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreister Diebstahl aus Pkw

Weimar (ots)

Am Dienstagmittag befuhr eine 65jährige mit ihrem Renault die B85 von Bad Berka nach Blankenhain. Aufgrund eines menschlichen Bedürfnisses steuerte sie einen Waldparkplatz zwischen beiden Ortslagen an und ging kurz in den Wald. In den fünf Minuten ihrer Abwesenheit gelang es unbekannten Tätern eine Seitenscheibe des Pkw einzuschlagen und die auf der Rücksitzbank liegende Handtasche samt Inhalt und den getätigten Einkauf zu entwenden. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf 500 Euro, das Beutegut hatte einen Wert von etwa 300 Euro. Keine Stunde später wiederholte sich das Ganze. Ein 65jähriger stellte seinen Pkw VW auf dem Waldparkplatz ab und ging zum Pilze suchen. Zurück am Fahrzeug musste er feststellen, dass auch seine Seitenscheibe eingeschlagen und eine Tasche mit Warndreieck und Putzmittel entwendet wurde. Hier hatte das Beutegut einen Wert von 50 Euro.

