Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5 - brennender Lkw - große Verkehrsbeeinträchtigung

Karlsruhe (ots)

Ein brennender Lkw auf der BAB 5 verursachte am Mittwochmorgen im Berufsverkehr erhebliche Beeinträchtigungen.

Wie bislang bekannt, kollidierte ein 57-jähriger Lkw-Fahrer gegen 06.35 Uhr auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Süden im Baustellenbereich des Dreiecks Karlsruhe mit einem Fahrbahnteiler aus Beton. Der 57-Jährige konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Der Lkw geriet daraufhin in Vollbrand. Da Betriebsstoffe auch auf die Gegenfahrbahn gerieten, war es erforderlich, die BAB 5 in beide Fahrtrichtungen zu sperren. Auch die Überleitung der A8 in Fahrtrichtung Norden war mehreren Stunden gesperrt.

Seit etwa 09.00 Uhr ist die Fahrbahn der BAB 5 in Richtung Heidelberg wieder frei. Es muss jedoch damit gerechnet werden, dass es bis in die Abendstunden auf der BAB 5 in Richtung Süden und Osten zu erheblichen Beeinträchtigen kommt.

Nach aktuellen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500.000 Euro. Bis auf den Lkw waren offenbar keine weiten Fahrzeuge an dem Verkehrsunfall beteiligt.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell