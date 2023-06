POL-GE: Gefährliche Körperverletzung in Bulmke-Hüllen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Zu einer Kollision zwischen zwei Autos auf der Horster Straße in Beckhausen kam es am Donnerstag, 8. Juni 2023, gegen 15.30 Uhr. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 73-jähriger Gelsenkirchener die Horster Straße in Richtung Buer als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kollidierte mit dem Auto eines in die gleiche Richtung ...

mehr