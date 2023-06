Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Roller-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen ist am Donnerstag, 8. Juni 2023, der Fahrer eines Rollers schwer verletzt worden. Der 51-Jährige war um 15.10 Uhr mit seinem Fahrzeug verbotenerweise auf dem Fahrradweg entlang der Wildenbruchstraße in Richtung Europastraße unterwegs. Als vor ihm ein 33 Jahre alter Autofahrer aus Gelsenkirchen nach rechts in die Einfahrt zu einem Fitnessstudio abbiegen wollte und wegen eines weiteren Autos vor ihm bremsen musste, stürzte der 51-jährige Gelsenkirchener nach einer Gefahrenbremsung. Der Schwerverletzte wurde nach medizinischer Versorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

