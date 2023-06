Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in Beckhausen nach medizinischem Notfall

Gelsenkirchen (ots)

Zu einer Kollision zwischen zwei Autos auf der Horster Straße in Beckhausen kam es am Donnerstag, 8. Juni 2023, gegen 15.30 Uhr. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 73-jähriger Gelsenkirchener die Horster Straße in Richtung Buer als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kollidierte mit dem Auto eines in die gleiche Richtung fahrenden Ehepaars aus Gladbeck und kam dann auf der Horster Straße zum Stehen. Zu diesem Zeitpunkt war der 73-Jährige noch ansprechbar, da Verletzungen jedoch nicht ausgeschlossen worden konnten, wählten die Gladbecker den Notruf. Als kurze Zeit später der erste Streifenwagen an der Unfallörtlichkeit eintraf, war der Gelsenkirchener nicht mehr bei Bewusstsein. Der zeitgleich eintreffende Rettungsdienst leitete umgehend Reanimationsmaßnahmen ein, jedoch verstarb der Mann später im Krankenhaus. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der 73-Jährige während der Fahrt einen medizinischen Notfall erlitt und es demzufolge zum Unfall kam.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell