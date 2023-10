POL-KA: (KA) Karlsruhe - Eine Schwerverletzte nach Verkehrsunfall in Oberreut

Karlsruhe (ots) - Unbekannte brachen am Freitag in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 08:30 Uhr trotz Anwesenheit des Bewohners in eine Erdgeschosswohnung in der Karlsruher Südweststadt ein. Offenbar durch ein geöffnetes Fenster verschafften sich Einbrecher Zugang zu der in einem Mehrparteienhaus in der Frankenstraße gelegenen Wohnung. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter ausschließlich das Arbeitszimmer der ...

mehr