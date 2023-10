Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Unbekannte brachen am Freitag in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 08:30 Uhr trotz Anwesenheit des Bewohners in eine Erdgeschosswohnung in der Karlsruher Südweststadt ein.

Offenbar durch ein geöffnetes Fenster verschafften sich Einbrecher Zugang zu der in einem Mehrparteienhaus in der Frankenstraße gelegenen Wohnung. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter ausschließlich das Arbeitszimmer der Erdgeschosswohnung nach Wertgegenständen und nahmen diversen Schmuck sowie elektronische Geräte an sich.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721 666-3411 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

