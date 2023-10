POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Rüppurr zwischen einer S-Bahn und einem Pkw wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 17:15 Uhr fuhr eine 43-jährige Autofahrerin auf der Herrenalber Straße in Fahrtrichtung Ettlingen. An einem Bahnübergang auf Höhe der Battstraße bog die Autofahrerin nach rechts ab und übersah hierbei offenbar eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn. In ...

