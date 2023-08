Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230827 - 0988 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Raub

Frankfurt (ots)

(hol) In der Nacht zum Samstag (26.08.23) raubte ein 29-Jähriger die Geldbörse eines anderen Mannes im Bahnhofsviertel. Dank des beherzten Einschreitens eines Zeugen nahm die Polizei den Tatverdächtigen kurz darauf fest.

Gegen 01:00 Uhr am Samstagmorgen hielt sich ein 33-jähriger Mann in der Taunusstraße auf und unterhielt sich mit mehreren, ihm unbekannten Personen, die der Drogenszene angehören. Dabei hielt er sein Portemonnaie für alle gut sichtbar in der Hand. Diesen Umstand nutzte ein 29-jähriger Wohnsitzloser aus, schlug ihm ins Gesicht und nahm ihm die Geldbörse ab. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Kaiserstraße. Ein aufmerksamer Zeuge, der den Raub beobachtet hatte, verfolgte den Täter und stellte ihn in der Kaiserstraße. Dort hielt er ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten fanden die geraubte Geldbörse und gaben sie dem glücklichen Eigentümer zurück.

Den 33-jährigen Tatverdächtigen brachte die Polizei zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen des Präsidiums.

