POL-F: 230825 - 0987 Frankfurt - Fechenheim: Bedrohungslage mit Festnahme

Frankfurt (ots) - (th) In der Nacht von Donnerstag (24. August 2023) auf Freitag (25. August 2023) kam es zu einem Raub in der Elbestraße. Der Täter konnte kurz darauf festgenommen werden. Gegen 01.40 Uhr hob ein 57-Jähriger an einem Geldautomaten in der Elbestraße 150 Euro ab. Ein 31-Jähriger bemerkte dies, schubste den Mann zur Seite und entnahm das Geld aus dem ...

