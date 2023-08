Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230825 - 0984 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Raub

Frankfurt (ots)

(th) In der Nacht von Donnerstag (24. August 2023) auf Freitag (25. August 2023) kam es zu einem Raub in der Elbestraße. Der Täter konnte kurz darauf festgenommen werden.

Gegen 01.40 Uhr hob ein 57-Jähriger an einem Geldautomaten in der Elbestraße 150 Euro ab. Ein 31-Jähriger bemerkte dies, schubste den Mann zur Seite und entnahm das Geld aus dem Ausgabefach. Im Anschluss flüchtete er über die Elbestraße in eine Bar in der Niddastraße. Nachdem der Geschädigte ihn dort stellte, nahm der 31-Jährige erneut die Beine in die Hand und flüchtete nach draußen. Hier gelang es dem 57-Jährigen den Täter festzuhalten und sich bei einer vorbeifahrenden Streife bemerkbar zu machen. Die Beamten nahmen den 31-Jährigen fest. Er wurde mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums eingeliefert. Das Diebesgut war noch vorhanden. Verletzt wurde niemand.

