POL-KA: Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen oder Geschädigte nach Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Am Samstag, den 30.09.2023, gegen 20.00 Uhr wurde von der Polizei in Karlsruhe an der Kreuzung Roonstraße / Hirschstraße eine männliche Person vorläufig festgenommen, die zuvor vermutlich mehrere Fahrzeuge beschädigt hatte. Nach bisherigen Ermittlungen ging der mutmaßliche Täter von der Vorholzstraße über die Boeckhstraße in Richtung Klauprecht- und Lenzstraße in die Roonstraße. Auf der gesamten Strecke trat er immer wieder auf abgestellt PKW und Fahrräder. Außerdem versuchte er mit einem Feuerzeug den Reifen eines PKW in Brand zusetzen. Dies konnte jedoch durch die Begleiterin des Täters verhindert werden. Beschädigte Fahrzeuge konnten bei der Absuche bis jetzt noch nicht festgestellt werden. Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe Südweststadt unter der Telefonnummer 666-3411 in Verbindung zu setzen.

