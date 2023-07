Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Restaurant in Zinnowitz (Insel Usedom)-2 Täter gefasst

Heringsdorf (Insel Usedom) (ots)

In den Morgenstunden des 16.07.2023 gegen 04:00 Uhr ereignete sich in der Neuen Strandstraße in Zinnowitz ein Einbruchsdiebstahl in das Restaurant und Eiscafé Gelatoni. Durch die eingesetzten Polizeikräfte des PR Heringsdorf und des Bäderdienstes der Insel Usedom konnten im Nahbereich nach Zeugenhinweise zwei Tatverdächtige gestellt werden, die Bargeld und Spirituosen stehlen wollten. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000EUR. Durch den KDD Anklam konnten im weiteren Einsatzverlauf Spuren zum Tathergang an der Tatörtlichkeit gesichert werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen und einen 18-jährigen Heranwachsenden aus dem Land Brandenburg. Der jugendliche Tatverdächtige wurde an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Weiterhin führte ein Tatverdächtiger einen Teleskopschlagstock mit sich.

