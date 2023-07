Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Einfamilienhaus in 17039 Ihlenfeld (LK MSE)

Friedland (ots)

Am 15.07.2023, um 23:23 Uhr, stellte der 35-jährige deutsche Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Papenbrook" in 17039 Ihlenfeld einen Einbruchsdiebstahl fest, nachdem er von einer Hochzeitsfeier zurückgekehrt war. Nach seinen Angaben habe er das Haus am selben Tag um 13:30 Uhr verlassen. Zu diesem Zeitpunkt sei noch alles in Ordnung gewesen. Die Täter verschafften sich über ein angekipptes Badfenster Zutritt zum Einfamilienhaus. Dort durchsuchten sie alles und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchteten sie über die Terrassentür aus dem Haus

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um ihre Hilfe. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Friedland unter der Telefonnummer 039601/300224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell