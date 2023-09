Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

Zwei Unbekannte hebelten am Mittwoch (13.09.2023) um 2.13 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Ingeborg-Bachmann-Straße auf und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Tat wurde von einem Zeugen beobachtet. Eine Person war circa 1,70 m groß, von schlanker Statur, trug ein weißes T-Shirt und eine lange Jogginghose. Die zweite unbekannte Person war circa 1,90 m groß, von kräftiger Statur und trug eine kurze dunkle Hose. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

