Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (12.09.2023, 21.30 Uhr) gerieten mehrere Personen im Alter von 19 und bis 28 Jahren in der Nähe eines Volleyballfeldes in der Lichtenbergerstraße in einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurde ein 24-Jähriger leicht verletzt. Ein 25-Jähriger wurde als Tatverdächtiger ermittelt. Der 24- und der 25-Jährige waren stark alkoholisiert (circa 2 Promille), das ergaben Atemalkoholtests. Da sich der 24-Jährige bei der weiteren Sachverhaltsaufnahme aggressiv verhielt, wurde er für die Nacht in Gewahrsam genommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell