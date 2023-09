Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gestohlenes Pedelec wieder aufgefunden

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte entwendeten am Dienstag (12.09.2023) gegen 4 Uhr ein Pedelec im Wert von 2.300 Euro im Bereich der Rottstraße. Da das Pedelec per GPS geortet werden konnte, wurde es im Bereich der Brucknerstraße verlassen festgestellt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

