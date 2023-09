Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Werkzeug aus Kiste gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Montag (11.09.2023) auf Dienstag (12.09.2023) eine Werkzeugkiste auf einer Ladefläche eines Transportes auf und entwendeten u.a. Akkus und Bohrer. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Lorientallee geparkt. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell