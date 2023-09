POL-PPRP: 61-Jähriger in Untersuchungshaft - 2. Nachtragsmeldung

Maikammer (ots) - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 29.08.2023 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5590799 Nachdem am 27.08.2023 ein verdächtiger Mann in Maikammer der Polizei gemeldet wurde, hat die Kriminalpolizei Neustadt mit Unterstützung der Kriminalpolizei Landau umfangreiche Ermittlungen zur Identifizierung der Person aufgenommen. In den Sozialen Medien wurde spekuliert, dass es sich um einen ...

mehr