Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Schwarzer Golf beschädigt und geflüchtet - Zeugenaufruf

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwochabend erstattete eine 22-jährige Nienburgerin Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagnachmittag auf dem Parkplatz des Ärztehauses Ziegelkampstraße in Nienburg ereignete.

Zwischen ca. 14 und 18.30 Uhr stand ihr schwarzer VW Golf auf der Parkfläche des Ärztehauses an der Ziegelkampstraße in Nienburg. Zu Hause wurde dann an ein Schaden an der hinteren linken Tür in Form einer Kratzspur und Delle festgestellt. Ein Unfallverursacher gab sich nicht zu erkennen.

Die Polizei Nienburg bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben könne, sich telefonisch unter 05021/97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell