Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autokorso nach türkischer Präsidentschaftswahl in der Innenstadt

Warendorf (ots)

Im Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl in der Türkei bildete sich am Sonntagabend (28.5.2023) ein Autokorso in der Ahlener Innenstadt. Zu Spitzenzeiten beteiligten sich circa 200 bis 250 Fahrzeuge. Der friedliche verlaufenden Autokorso führte dennoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Teilnehmenden schwenkten türkische Fahnen, skandierten "Türkiye, Türkiye" und hupten. Der Autokorso fand seinen Abschluss auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz und löste sich dort gegen 22.30 Uhr auf.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell