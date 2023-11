POL-OH: Baucontainer entwendet

Heringen (ots) - Am heutigen Mittwochmorgen wurde durch mehrere Täter um 02:30 Uhr der Geldautomat der VR-Bank in 36266 Heringen in der Hauptstraße gesprengt. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Pkw Audi Kombi. Die Fahndung der Polizei dauert an. Die Bank wurde durch die Sprengung stark beschädigt. Die Polizei erbittet Hinweise unter 0661/105-0, wem im Bereich der Bank in Heringen verdächtige Personen oder ein ...

