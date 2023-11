Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Folgemeldung zur Geldautomatensprengung in Heringen: Polizei bittet um Hinweise

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Heringen. Am frühen Mittwochmorgen (08.11.), gegen 2.30 Uhr, kam es in einer Bank in der Hauptstraße zur Sprengung eines Geldausgabeautomaten. Dabei wurde nach aktuellem Kenntnisstand glücklicherweise niemand verletzt.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen sprengten mindestens vier unbekannte Täter einen Geldautomaten der Filiale und erbeuteten dadurch eine noch unbekannte Menge an Bargeld. Anschließend flüchteten die Personen in einem dunklen Fahrzeug - vermutlich der Marke Audi, Modell A8 - mit den angebrachten amtlichen Kennzeichen FD-JH 29 in Richtung Heimbolzhausen. Die Kennzeichen waren erst kurz zuvor von einem Audi Q5 im Fürstenecker Weg in Eiterfeld gestohlen worden.

Die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Fahrzeugs oder der Täter. Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang ist der Tatort aktuell weiträumig abgesperrt. Bereits heute Nacht waren Experten des Hessischen Landeskriminalamts vor Ort. Auch momentan führen Spezialisten des osthessischen Erkennungsdienstes vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Durch die Sprengung entstand an dem Gebäude nach ersten vorläufigen Schätzungen Schaden in Höhe eines sechsstelligen Betrags.

Zeuginnen und Zeugen, die möglicherweise zur Tatzeit oder in den Stunden und Tagen zuvor im Bereich des Tatortes verdächtige Fahrzeuge oder Personen festgestellt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen - auch im Hinblick auf den Kennzeichendiebstahl in Eiterfeld - gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sandra Suski, Pressesprecherin

