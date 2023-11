POL-ST: Tecklenburg, 30-jährige Autofahrerin schwer verletzt, Kollision mit Lieferwagen

Ladbergen (ots) - Die Polizei hat eine Serie von Diebstählen aus Autos im Juli dieses Jahres aufgeklärt. In Ladbergen waren in der Zeit zwischen Freitag (21.07.23) und Mittwoch (26.07.23) mehrere Autos aufgebrochen worden - an verschiedenen Straßen in der Gemeinde. Die damals unbekannten Täter schlugen an den ...

