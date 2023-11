Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Serie von Autoaufbrüchen geklärt, Beschuldigter für mehrere Taten im Juli verantwortlich

Ladbergen (ots)

Die Polizei hat eine Serie von Diebstählen aus Autos im Juli dieses Jahres aufgeklärt. In Ladbergen waren in der Zeit zwischen Freitag (21.07.23) und Mittwoch (26.07.23) mehrere Autos aufgebrochen worden - an verschiedenen Straßen in der Gemeinde. Die damals unbekannten Täter schlugen an den Fahrzeugen jeweils Scheiben ein und entwendeten unter anderem Bargeld, Geldbörsen, einen Kopfhörer, eine Musikbox und Kleidung. Die intensiven Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats Ibbenbüren/Lengerich führten schließlich zu einem 20-Jährigen aus Ladbergen. Der Beschuldigte war bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Derzeit büßt er eine Jugendhaftstraße ab. Bei der Vernehmung durch die Polizei hat er die Taten im Juli in Ladbergen gestanden. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

