Polizei Steinfurt

POL-ST: schwerer Verkehrsunfall auf dem Postdamm in Höhe Guntruper Straße Mehrere Verletzte

Bild-Infos

Download

Greven (ots)

Am Postdamm hat sich am Montagmorgen (27.11.23) gegen 09.40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 36-jährige Jeep-Fahrerin wollte den Postdamm an der Guntruper Straße überqueren und übersah ersten Erkenntnissen zufolge einen von rechts kommenden Kleinbus, der mit neun Personen besetzt war. Es kam zu Kollision der beiden Fahrzeuge. Mehrere Personen wurden bei dem Un-fall verletzt. Genauere Angaben zum Unfallhergang, zur Anzahl der Verletzten oder zur Schwere der Verletzungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Zurzeit sind mehrere Rettungsmittel (Rettungswagen/Rettungshubschrauber) und ein Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz. Der Postdamm ist in Höhe der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt. Weitere Informationen zum Unfall folgen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell