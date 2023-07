FW-EN: Zwei Kleineinsätze wegen schlechten Wetters

Wetter (Ruhr) (ots) - Zu einer brennenden Gasflasche wurde die Feuerwehr Wetter (Ruhr) gestern Nachmittag gegen 16:00 Uhr alarmiert. In einer Grundstückseinfahrt Am Eilper Hang wurde Unkraut mit einem Gasbrenner beseitigt. Bei diesen Arbeiten geriet aus ungeklärter Ursache die Gasflasche in Brand. Der Eigentümer handelte schnell und bekämpfte das Feuer mit einem Gartenschlauch. Nach Eintreffen der Löscheinheit ...

