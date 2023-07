Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Rauchentwicklung aus Wohnmobil

Wetter (Ruhr) (ots)

"Kommen sie schnell! Hier kommt Rauch aus einem Wohnmobil ...!" Mit diesem Notruf begann am gestrigen Mittwoch die Übung der Löscheinheit Volmarstein im Rahmen der diesjährigen "Brandwochen" der Feuerwehr Wetter (Ruhr). Eine Menge Zuschauer waren trotz des wechselhaften Wetters auch an diesem Abend zum Dorfplatz in Volmarstein gekommen, um sich die Arbeit der Feuerwehr aus nächster Nähe anzuschauen.

Simuliert wurde von den Volmarsteiner Kräften ein Motorbrand an einem Wohnmobil. Damit die großen und kleinen Zuschauer alles genau ansehen konnten, wurde die Übung bewusst langsam und in mehreren Schritten vorgeführt. Von der Erkundung der Einsatzleiterin, über das Anlegen der Schutzausrüstung bis zum Vortragen eines Löschangriffs wurde alles anschaulich dargestellt. Bei der Übung wurden so unter anderem Wärmebildkameras, ein so genanntes "Halligan-Tool" zum Aufbrechen der Tür, ein "Spine-Board" zum Patiententransport, Hohlstrahlrohr und eine Schaumpistole eingesetzt.

Wie auch schon nach der letzten Übung in Esborn gab es danach Feuerwehr "zum Anfassen". Zahlreiche Zuschauer ließen sich das Gesehene noch einmal erklären und stellten viele Fragen.

Weiter geht es nächsten Mittwoch wieder um 18:30 Uhr in der Osterfeldstraße. Dort zeigt dann die Löscheinheit Wengern den Einsatz der verschiedenen Feuerwehrleitern. Besucherinnen und Besucher sind wieder gerne gesehen!

