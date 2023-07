Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Äste drohten auf Gehweg zu fallen

Wetter (Ruhr) (ots)

Einen Technische Hilfe-Einsatz bescherten die kräftigen Windböen am gestrigen Nachmittag auch der Feuerwehr Wetter (Ruhr).

In der Friedrichstraße drohten an einem Baum mehrere große, abgebrochene Äste auf den Gehweg zu fallen. Hierdurch konnten Fußgänger akut gefährdet werden. Die ehrenamtlichen Kräfte der Löscheinheit Alt-Wetter rückten zur Gefahrenbeseitigung mit Hilfeleistungslöschfahrzeug und Drehleiter an. Vom Korb der Drehleiter aus wurden die abgebrochenen Äste aus dem Baum entfernt und zur Seite geräumt.

Nach ca. einer Stunde war die Gefahr beseitigt und die Löscheinheit wieder einsatzbereit an ihrem Standort in der Wasserstraße angekommen.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell