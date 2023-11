Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ohne Führerschein und betrunken gefahren

Görlitz (ots)

Am Samstag, den 18. November 2023, hielten Einsatzkräfte der Bundespolizei in Görlitz einen polnischen Audi A4 an. Sie kontrollierten den 37-jährigen Fahrer und bemerkten Alkoholgeruch in der Atemluft. Der Test bei dem Polen ergab umgerechnet 1,38 Promille. Im Besitz eines gültigen Führerscheins war er nicht. Zudem wies sich der Mann mit einem Ausweis einer anderen Person aus. Dies geschah wohl aus gutem Grund, denn der Pole tauchte gleich dreimal in der Fahndungsliste auf. In allen drei Fällen suchte die Staatsanwaltschaft Görlitz nach dem Verurteilten. Einerseits waren zwei Strafvollstreckungshaftbefehle wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, anderseits ein Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ausgestellt. Das Görlitzer Polizeirevier übernahm den Fall. Der Festgenommene wurde inzwischen der Justizvollzugsanstalt übergeben.

