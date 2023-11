BPOLI LUD: Elektroschocker sichergestellt

Görlitz, Bad Muskau (ots) - Am Freitag, den 17. November 2023, nahmen Bundespolizisten einen Weißrussen, einen Deutschen und einen Polen fest. Der 45-jährige Weißrusse war am frühen Morgen in der Kontrollstelle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße erschienen. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Memmingen vor. Der Mann wurde vom Amtsgericht Neu-Ulm wegen Diebstahls zur Zahlung von ...

