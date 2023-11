LPI-G: Sachbeschädigung PKW

Altenburg (ots) - Am Samstag, den 11.11.2023 wurde die Polizei darüber informiert, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist. An der Einsatzörtlichkeit in 04600 Altenburg, Wettiner Straße, konnten ein 41- sowie 37- jähriger Deutscher festgestellt werden. Im Rahmen der Aufnahme stellte sich heraus, dass der 41 - jährige den Jüngeren nach verbaler Streitigkeit in das Gesicht geschlagen hat und dessen Brille beschädigte. Aufgrund der Verletzungen ...

