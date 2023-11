Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung

Altenburg (ots)

Am Samstag, den 11.11.2023 wurde die Polizei darüber informiert, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist. An der Einsatzörtlichkeit in 04600 Altenburg, Wettiner Straße, konnten ein 41- sowie 37- jähriger Deutscher festgestellt werden. Im Rahmen der Aufnahme stellte sich heraus, dass der 41 - jährige den Jüngeren nach verbaler Streitigkeit in das Gesicht geschlagen hat und dessen Brille beschädigte. Aufgrund der Verletzungen musste der Geschädigte ärztlich behandelt werden. Die Ermittlungen u.a. wegen Körperverletzung dauern an. (AG)

