Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Oldtimer fing Feuer

Gera (ots)

Am Freitag Nachmittag wollte ein Oldtimerliebhaber mit seinen 70 Jahre alten PKW nach einer kurzen Ausfahrt zur Hause in der Herderstraße einparken. Dabei fing der PKW plötzlich an zu qualmen. Er versuchte zunächst eigenständig das Feuer mit einer Decke zu ersticken. Die Feuerwehr wurde alarmiert und löschte das Feuer. Als Brandursache konnte ein technischer Defekt festgestellt werden. Der Oldtimer brannte komplett aus. Es entstandt einen Sachschaden von ca. 20.000,00 Euro. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

(SB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell