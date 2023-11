Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ruhestörung endet in Strafanzeige

Gera (ots)

Am Freitag Abend kam es zunächst zu einem Einsatz im Jugendclub am Bumerang in Gera Lusan. Hier wurden mehrere Jugendlichen kontrolliert, welche ruhestörenden Lärm verursachten. Während der Kontrolle äußerte einer der Jugendlichen eine rechtsradikale Parole gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Gegen diesen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er wurde des Platzes verwiesen.

(JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell