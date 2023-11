LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Pößneck (ots) - Am gestrigen Tag, in der Zeit von 10.00 Uhr - 12.00 Uhr, führten Beamte der PI Saale-Orla in Pößneck in der Rudolf-Breitscheid-Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. 13 Fahrzeugführer hielten sich nicht an die erforderliche Geschwindigkeitsbegrenzung in Höhe von 30 km/h. Gegen sie wurde ein Verwarngeld erhoben. Der schnellste Fahrzeugführer wurde mit 46 km/h gemessen. Rückfragen bitte an: ...

mehr