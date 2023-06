Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Verkehrsunfall in Dringenburg mit leicht verletzter Person und hohem Sachschaden

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, gegen 12:15 Uhr, ist es auf der Oldenburger Landstraße, Wiefelstede/Dringenburg, etwa in Höhe der Molkerei, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor gekommen. Die Unfallverursacherin, eine 69jährige Frau aus Wiefelstede, befuhr mit ihrem Pkw die Oldenburger Landstraße in Fahrtrichtung Spohle. In einem Kurvenbereich fährt sie nach links auf die Gegenfahrbahn, um ein vor ihr fahrendes Fahrzeug zu überholen. Dabei übersieht sie einen entgegenkommenden Traktor, der von einem 27jährigen Westersteder gelenkt wird. Es kommt zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die 69jährige leicht verletzt wird. Zur weiteren Behandlung wird sie mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge werden schwer beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden dürfte nach ersten Schätzungen mindestens 40.000;--Euro betragen. Die Straße ist während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe bleibt nach der Unfallaufnahme ein Fahrstreifen für die Reinigungsarbeiten einer Spezialfirma bis in den späten Nachmittag gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell