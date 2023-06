POL-OL: +++ mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall +++

Oldenburg (ots) - Am 26.06.2023, gegen 15:20 Uhr, kommt es in Bad Zwischenahn auf dem Kreyenkamp/Ecke Grenzweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Eine 86-jährige Fahrzeugführerin befährt den Kreyenkamp aus dem Ortsteil Helle kommend in Richtung Gristede und beabsichtigt nach links in ...

mehr