LPI-G: Motorradfahrer wollte sich der Kontrolle entziehen

Gera (ots) - Gera: Unbekannte Täter hielten sich in der Zeit von Mittwoch (09.11.2023) zu Donnerstag (09.11.2023) in der Geraer Wiesestraße auf. Offenbar über Nacht versuchten sie sich gewaltsam Zutritt zu einer Arztpraxis und einer Fahrschule zu verschaffen. In beiden Fällen gelang den Einbrechern ihr Vorhaben nicht, so dass sie ohne Beutegut von dannen zogen. Dennoch verursachten sie diversen Sachschaden. Die Kripo ...

mehr