LPI-G: Einbrecher in der Wiesestraße unterwegs

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Täter hielten sich in der Zeit von Mittwoch (09.11.2023) zu Donnerstag (09.11.2023) in der Geraer Wiesestraße auf. Offenbar über Nacht versuchten sie sich gewaltsam Zutritt zu einer Arztpraxis und einer Fahrschule zu verschaffen. In beiden Fällen gelang den Einbrechern ihr Vorhaben nicht, so dass sie ohne Beutegut von dannen zogen. Dennoch verursachten sie diversen Sachschaden. Die Kripo in Gera ermittelt zu beiden Fällen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Taten bzw. den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 bei der hiesigen Kripo zu melden. Bezugsnummer 0292723/2023 bzw. 0292723/2023)(KR)

