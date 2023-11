Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schmierereien - Ermittlungen aufgenommen

Altenburg (ots)

Haselbach: Unbekannte Täter hielten sich in der Vergangenheit in der Altenburger Straße bzw. der Westernstadt auf und sorgten in der Folge für Sachschaden. Demnach beschmierten die Sachbeschädigter einen Tisch, eine Bank sowie ein Wetterschutzhäuschen mit Farbe, wobei rechtsgerichtete Parolen und Zeichen dargestellt wurden. Über die Sachbeschädigungen wurde die Altenburger Polizei am gestrigen Tag (08.11.2023) informiert, so dass die Ermittlungen eingeleitet wurden. Zeugen, welche Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich an die KPI Gera (0365 8234 1465) zu wenden.

