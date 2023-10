Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht auf der L 1107

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Freitag (13.10.2023) kurz nach 14.00 Uhr auf der Landesstraße 1107 zwischen Bietigheim-Bissingen und Löchgau ereignete, sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg noch Zeugen. Der 61-jährige Lenker eines Audi war von Löchgau in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs. Als er die Bushaltestelle "Bietigheim Waldhof" passiert hatte, kam ihm ein Kleinwagen entgegen. Als die beiden Fahrzeugen aneinander vorbeifuhren, prallten die Außenspiegel gegeneinander. Der am Audi entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Bei dem Kleinwagen, der in Richtung Löchgau fuhr, dürfte es sich um einen Fiat 500 gehandelt haben. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

