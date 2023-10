Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Auf Bargeld und Schmuck hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen, die am Montag zwischen 16.30 Uhr und 22.10 Uhr in ein Haus in der Straße "Am Roten Berg" im Sindelfinger Norden einbrachen. Mutmaßlich indem sie ein Fenster aufhebelten, konnten sie sich Zutritt in die Wohnräume verschaffen, die sie anschließend durchsuchten. Hierbei fielen den Unbekannten Bargeld und Schmuck im Wert vom mehreren Tausend Euro in die Hände. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

