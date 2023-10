Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Auwiesenstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (16.10.2023) gegen 17:00 Uhr im Bereich der Auwiesenstraße in Bietigheim-Bissingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 61-jähriger Lenker eines Ford Kleintransporters befuhr die Auwiesenstraße in Richtung Metterzimmern und musste an einer roten Ampel am Kreuzungsbereich zur Schwarzwaldstraße sein Fahrzeug auf dem rechten Geradeausfahrstreifen abbremsen. Auf dem Linksabbiegestreifen standen zu diesem Zeitpunkt zwei Kleinfahrzeuge, dahinter folgte ein bislang unbekannter Sattelzug mit Auflieger. Nachdem die Ampel für die Linksabbieger grün zeigte, bogen die beiden Fahrzeuge und anschließend das unbekannte Gespann nach links ab. Hierbei streifte mutmaßlich der Auflieger den Außenspiegel des Kleintransporters auf dem Geradeausfahrstreifen und verursachte einen Sachschaden von rund 800 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr das unbekannte Gespann davon. Auf dem Auflieger des Anhängers soll zum Unfallzeitpunkt ein türkisfarbener Bagger befördert worden sein. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Sattelzug mit Auflieger machen kann.

