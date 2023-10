Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: 11-Jähriger rennt vor Pkw und wird leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine Zeugin bemerkte am Montag (16.10.2023) gegen 14:00 Uhr einen 11-jährigen Jungen, der in der Zeppelinstraße in Kornwestheim einen Gegenstand von der Brücke auf die darunter verlaufende Bundesstraße 27 fallen ließ. Als die Zeugin den Jungen daraufhin ansprach, ergriff er unvermittelt die Flucht und rannte auf die Fahrbahn. Zeitgleich fuhr eine 29-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Zeppelinstraße in Richtung Ortsmitte. Die Mercedes-Fahrerin versuchte noch, zu bremsen und dem plötzlich vor ihr auftauchenden Kind auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Junge wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Mercedes der 29-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

