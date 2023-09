Polizei Hagen

POL-HA: Mann ohne Führerschein und mit abgemeldetem PKW unterwegs - Fahrzeug sichergestellt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Dienstag, 12.09.2023, fuhren drei Polizisten in einem zivilen Einsatzfahrzeug den Graf-von-Galen-Ring entlang. Hier bemerkten sie gegen 23:45 Uhr einen schwarzen Mercedes, in welchem vier Personen saßen. Der Fahrer beschleunigte stark an einer Ampel und fuhr anschließend mit hoher Geschwindigkeit die Wehringhauser Straße entlang. Die Polizisten fuhren dem verdächtigen PKW hinterher. Erst in der Molktestraße konnten sie das Auto anhalten. Der 20-jährige Fahrer war nicht im Besitz eines Führerscheines. Der Benz war bereits Anfang August außer Betrieb gesetzt und falsche Kennzeichen, welche zu einem Hyundai gehörten, an ihm angebracht. Der Fahrer verstrickte sich in widersprüchliche Aussagen. Die Beamten stellten den Mercedes sicher und ließen ihn abschleppen. Gegen den 20-Jährigen legten sie Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetzes und das Kraftfahrzeugsteuergesetz vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell