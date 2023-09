Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin wird mit Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall in Klinik gebracht

Hagen-Mitte (ots)

An der Kreuzung Bergischer Ring/Hochstraße stieß eine E-Scooter-Fahrerin am Dienstag (12.09.) um 15.15 mit einem Motorradfahrer zusammen. Die Hagenerin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr die 31-Jährige mit dem E-Scooter in Fahrtrichtung Haspe. An der Ampel ordnete sie sich auf dem Linksabbiegerstreifen ein und wartete auf Grün. Anschließend wollte die Hagenerin nach links auf die Hochstraße, in Fahrtrichtung Eilpe, abbiegen. Hierbei übersah die Frau einen 41-Jährigen, der mit seinem Motorrad geradeaus in Richtung des Märkischen Rings fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 31-Jährige zu Boden stürzte. Die Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber, der auf der Springe landete, in ein Bochumer Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bochum unterstützte die Einsatzkräfte der Polizei Hagen bei der Unfallaufnahme. Die Polizei stellte sowohl den E-Scooter als auch das Motorrad sicher. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen. (arn)

