Polizei Hagen

POL-HA: Polizei sucht Zeugen - Aggressiver Autofahrer schlägt Verkehrsteilnehmer

Hagen-Dahl (ots)

Bereits am Mittwoch, 06.09.2023, ereignete sich ein Aggressionsdelikt auf der Dahler Straße in Richtung Delsterner Straße. Dort fuhr gegen 12:20 Uhr ein 30-Jähriger entlang, als ein Mercedes dicht auffuhr, hupte und das Fernlicht an- und ausschaltete. Der unbekannte Mann fuhr hektisch von links nach rechts und drängelte. In einem Kurvenbereich überholte er verbotswidrig und bremste den Hagener bis zum Stillstand aus. Der Mann stieg aus, beleidigte den 30-Jährigen und versuchte ihn durch das geöffnete Fenster zu schlagen. Nachdem er gegen das Fahrzeug getreten hatte, fuhr er davon. Er war zirka 50 - 60 Jahre alt, und 1,70 - 1,80 m groß. Er hatte eine normale Statur und graue, kurze Haare und einen gleichfarbigen Drei-Tage-Bart. Der Brillenträger war mit einem weißgestreiften T-Shirt, einer grauen Jeans und schwarz-weißen Turnschuhen bekleidet. Die Situation wurde von anderen Verkehrsteilnehmern beobachtet. Die Polizei bittet diese Zeugen, sich unter der 02331 986 2066 zu melden. (hir)

