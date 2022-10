POL-NOM: Zwei Mitarbeiter durch Kunden verletzt

Uslar (ots) - Bodenfelde (ke) Bleekstraße, 17.10.2022, zwischen 14:00 Uhr und 14:45 Uhr Bisher unbekannte Täter gelangten in ein Wohn-/Geschäftsgebäude und entwendeten Bargeld in Höhe von 1.500 EUR. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, wenden sich bitte an die Polizei Uslar, Tel.: 05571-926000 oder an die Polizei Bodenfelde 05572-948520. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 Fax: 05571/92600 ...

