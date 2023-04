POL-LIP: Lage. Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - Frau wohlbehalten gefunden.

Lippe (ots) - Bei einem Einbruch in ein Haus in der Talstraße stahlen Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13. - 14.04.2023) zwei Fernseher, ein Radio und einen Akkuschrauber. Außerdem wurde ein Fenster beschädigt. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / ...

